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Douglas Costa'nın Süper Lig seferi iptal oldu

Son olarak LA Galaxy forması giyen Douglas Costa, anlaşma sağlanmasına rağmen Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a transferinden vazgeçti.

Douglas Costa'nın Süper Lig seferi iptal oldu

Trendyol ekibi 'da son olarak Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Los Angeles forması giyen Douglas Costa transferi iptal oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, kırmızı-beyazlıların Brezilyalı oyuncu ile sözlü anlaşma yaptığı ve sağlık raporunu aldığı ancak oyuncunun kararının ardından anlaşmanın iptal edildiği öne sürüldü.

Douglas Costa'nın şimdilik serbest oyuncu statüsünde kalmaya devam edeceği de belirtildi.

Los Angeles'ta 51 maça çıkan Costa, bu mücadelelerde 8 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.

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