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Dries Mertens: Galatasaray'da devam etmek istiyorum

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, "Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz

Dries Mertens: Galatasaray'da devam etmek istiyorum

'ın Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile oynadığı maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Dries Mertens, kulüpteki geleceğiyle ilgili açık konuştu.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUZ"

Belçikalı futbolcu galibiyetin ardından, "Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Ne olacağını bilmiyoruz ancak ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz. Okan hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. İyi bir şekilde yönlendiriyor beni." diye konuştu.

ÜST ÜSTE 5 MAÇTA ASİST

Pendikspor karşısında Icardi'ye gol pası veren Mertens üst üste 5 maçta da asist yaptı.

36 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6 gol 11 asistlik performans sergiledi.

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