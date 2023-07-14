Dries Mertens'e Arabistan'dan sürpriz bonservis teklifi

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan Ligi'nden teklif olduğu öne sürüldü.



Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önemli bir rol oynayan Dries Mertens'e bir Arabistan ekibinin talip olduğu belirtildi.



İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre, Mertens ile ilgilendiği belirtilen bir Arabistan takımının 36 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık bir sözleşme teklifi yaptığı belirtildi.

10 MİLYON EUROLUK BONSERVİS TEKLİFİ



Ayrıca yapılan 2 yıllık teklif için Galatasaray'a oyuncunun bonservisi için 10 milyon euroluk bir teklif sunulduğu aktarıldı.



OPSİYON OTOMATİK DEVREYE GİRMİŞTİ



Sarı kırmızılı takımla geçen sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalayan Belçikalı futbolcunun opsiyonu, Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkması üzerine otomatik olarak devreye girmişti.



Dries Mertens, 2022/23 sezonunda Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

