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Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

İki yılda bir düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, 19 Ağustos Cumartesi sporseverlerle buluşacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

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Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı.

Paris 2024’e bir yıldan kısa bir süre kala hangi sporcuların madalya için yarışacağını gösterecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası, 19-27 Ağustos tarihlerinde Budapeşte’de düzenlenecek.

Dünya Atletizm Şampiyonası, gelecek yaz yapılacak Olimpiyat Oyunlarından önce dünyanın en iyi atletlerinin tamamının tek bir stadyumda bir araya geleceği etkinlik olacak

9 sürecek şampiyona Eurosport ekranlarından yayınlanacak.

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