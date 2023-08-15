Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

Dünya Atletizm Şampiyonası için geri sayım başladı.
Paris 2024’e bir yıldan kısa bir süre kala hangi sporcuların madalya için yarışacağını gösterecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası, 19-27 Ağustos tarihlerinde Budapeşte’de düzenlenecek.
Dünya Atletizm Şampiyonası, gelecek yaz yapılacak Olimpiyat Oyunlarından önce dünyanın en iyi atletlerinin tamamının tek bir stadyumda bir araya geleceği etkinlik olacak
9 sürecek şampiyona Eurosport ekranlarından yayınlanacak.
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