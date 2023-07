Dünya Fenerbahçeliler Günü ne zaman?

Fenerbahçe Spor Kulübü ve taraftarları her yıl 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyor. 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' çeşitli etkinlikler yapılıyor ve sosyal medya platformalarında mesajlar paylaşılıyor. 2002 yılından beri Fenerbahçe taraftarı tarafından kutlanan gün, Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan 1907'yi oluşturduğu için 19 Temmuz tarihinde kutlanıyor.



DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NE ZAMAN?



19 Temmuz (19.07) olarak kabul edilen "Dünya Fenerbahçeliler Günü" her yıl aynı tarihte kutlanıyor.



KULÜP MESAJ YAYINLIYOR



Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınlıyor.