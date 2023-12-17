Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Rüya Takım belli oldu

Çin'de düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Mücadelenin ardından "Dream Team" yani sezonun Rüya Takım'ı belli oldu.
İŞTE RÜYA TAKIMI'NDA YER ALAN VOLEYBOLCULAR;
- Dünya Kulüpler Şampiyonası en iyi pasör - Elif Şahin
- Dünya Kulüpler Şampiyonası en iyi pasör çaprazı - Tijana Boskovic
- Dünya Kulüpler Şampiyonası en iyi smaçör - Gabi Guiamaraes
- Dünya Kulüpler Şampiyonası en iyi orta oyuncu - Zehra Güneş,
- Dünya Kulüpler Şampiyonası en iyi orta oyuncu -Jovana Stevanovic,
- Dünya Kulüpler Şampiyonası en iyi smaçör - Li Yingying
- Dünya Kulüpler Şampiyonası en iyi libero - Ayça Aykaç
MVP BOSKOVİC
Ayrıca Mücadelenin ardından turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) Eczacıbaşı forması giyen Tijana Boskovic oldu.
ZEHRA GÜNEŞ 4. KEZ ÜST ÜSTE
Zehra Güneş, üst üste 4. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda en iyi orta oyuncu seçildi.
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