Dünya Kupası 2034: Avustralya çekildi Suudi Arabistan tek aday

Avustralya, Dünya Kupası 2034 adaylık sürecinden çekildiğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için gerekli araştırmaları yaptıktan sonra tüm şartları göz önünde bulundururak 2034 Dünya Kupası'na başvuru yapmama kararı aldık." denildi.



Açıklamada, Kadınlar Asya Kupası 2026 ve Kulüpler Dünya Kupası 2029'a ev sahipliği yapabilmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



BAŞVURULAR SONA ERİYOR



Dünya Kupası 2034 için şu ana kadar resmi başvuruda bulunan tek ülke Suudi Arabistan.



Başka bir ülkenin bugün teklif yapmaması halinde Suudi Arabistan Dünya Kupası 2034 için tek aday olacak.

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