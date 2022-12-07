Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? (Çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Çeyrek finale yükselen takımlar belli olurken, maçların ne zaman oynanacağı sorgulanmaya başladı. İşte Dünya Kupası çeyrek final maç takvimi ve eşleşmeler.



ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU



Dünya Kupası'nda 3 Aralık akşamı müthiş mücadeleler yaşandı. Son 16 turunda mücadele veren Hollanda, zorlu ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin ise Avustralya karşısında ter dökerek mücadeleyi 2-1 kazandı.



Böylelikle Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İki takım 9 Aralık'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.



4 Aralık'ta ise Fransa, Polonya karşısında ter döktü. Fransız ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finale yükselen bir diğer ekip ise İngiltere oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Senagal karşısında mücadele eden İngiltere karşılaşmayı 3-0 kazandı.



5 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelelerinde ise Japonya ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bir diğer maç ise Brezilya ile Güney Kore arasında oynandı. Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'lik skorla yenerek çeyrek finale Hırvatistan'ın rakibi oldu.



6 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelelerinde Fas ve İspanya mücadele etti. Normal süresi golsüz biten mücadelede Fas penaltılarla İspanya'yı turnuvadan elemeyi başardı ve çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunun son mücadelesi ise Portekiz ve İsviçre arasında oynandı. Müthiş mücadelede Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



9 Aralık Cuma:



18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)



22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)



10 Aralık Cumartesi:



18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)



22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)