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Dünya Kupası ne zaman başlıyor? (2022 Katar Dünya Kupası maçları)

Dünya Kupası maçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası maçları öncesinde, maçların ne zaman başlayacağına yönelik tarihler merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte 2022 Dünya Kupası grupları.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? (2022 Katar Dünya Kupası maçları)

2022 Katar maçlarının ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Dünya Kupası'nda grup kuralarının çekilmesiyle birlikte, maçların hangi tarihler yapılacağı belli oldu. İşte 2022 Dünya Kupası başlangıç tarihi.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? (2022 Katar Dünya Kupası maçları) - 1

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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