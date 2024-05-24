Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Sadettin Saran iddiası

Fenerbahçe'de Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde derneklere ziyaretini sürdürüyor.

Aziz Yıldırım, son olarak Lüleburgaz'ı ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu.

ERGİN ATAMAN YORUMU



Yıldırım, "Ergin Ataman’ın hareketleri çok ama çok yanlış." dedi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"3 SENEDE BİR ŞAMPİYON OLUYORDUK"

Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık döneminde 3 yılda 1 şampiyon olduklarını söyledi.

"Benim zamanımda da hatalar oldu ama 3 senede bir şampiyon oluyorduk. Biz onu 2018’de de tahrik edecek şekilde konuşmadık. Sakin olsun. Hepimiz Fenerbahçe’ye hizmet için buradayız. Fenerbahçe takımı oldukça iyi bir durumda. Biz, oyuncu satmayı düşünmüyoruz, aksine takıma yeni takviyeler yapacağız. Mourinho'nun gelişiyle birlikte, onun seçtiği ve beğendiği 2-3 oyuncuyu da kadromuza katacağız. Galatasaray maçına olan inancım nedeniyle söyledim; bizim kadromuz Galatasaray'dan daha iyi, ancak yönetim kısmında sıkıntılar var. Seçilirsek TFF için gerekeni yapacağız. 1 ay zaman var. Ağırlığımızı koyacağız, gerekeni yapacağız. Sportif A.Ş kısmını aynı düşünüyoruz 11 kişi olacak."



"ALT VE ÜST TRİBÜNDE KOLTUKLARI KALDIRACAĞIZ"



"Stadyumda bazı düzenlemeler yapacağız ve kapasitemizi on bin kişi artıracağız. Alt ve Üst tribünde koltukları kaldırarak, yalnızca ayakta seyirci alacağız. Bu yenilikler sayesinde taraftarlarımızla daha güçlü bir atmosfer oluşturmayı hedefliyoruz."



ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN SÖZLERİ



Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran arasında geçen konuşmayı açıkladı.



"Ali Koç, Sadettin Saran'a 'Sen çekilmezsen Aziz Yıldırım kazanır' demiş. Ardından listeye almamışlar önerdiklerini ve bu durum küskünlüklere yol açmış. Bizim gözümüzün üstünde kaşımız yok mu? Ben 186 yıl ile yargılandım, işimiz gücümüz, ailemiz yok mu? İnsan haklıysa direnir, ne olursa olsun. 3 Temmuz'un arkasına sığınıyor diyordun benim için, şimdi en büyük sığınıcısı oldu."