A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Turnuva için sabırsızlanıyorum

"İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"



EURO 2024'te farklı futbol anlayışlarına sahip 3 rakiple karşılaşacaklarını aktaran İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı:



"Benim için en önemli maç ilk maçımız ve en zor maçımız da o olacaktır. Gürcistan şimdiye dek kompakt bir oyun sergiledi. Benim tarafımdan çok büyük saygıyı hak eden bir takım. Belki FIFA sıralamasında bizden altta olan bir takım ama bu istatistik bize maç kazandıracak bir detay değil. Portekiz’e karşı oynadığımızda aynı durum bizim için de geçerli. Bence Portekiz’in olağanüstü bir kadrosu var. Sıralamada bizden çok üstteler ama futbolda 'Kesin kanaat' diye bir şey yoktur. Çekya’da elemelerden sonra teknik direktör değişikliği oldu. Taktiksel anlamda nasıl oynayacaklarından şu an için emin değiliz. FIFA sıralamasında da hemen hemen bize yakın bir takım. Bizim ilk etapta üç tane final maçımız olacak. Tıpkı yolculuğumuzun başlarında olduğu gibi, Hırvatistan, Almanya ve diğer maçlarda gösterdiğimiz doğru takım ruhuyla bu maçlara çıkmamız gerekiyor. Sahanın içerisinde göstereceğimiz duruş ve karakterimizle, öncelikle ülkemizi gururlandırmamız gerekiyor. Sonrasında teknik ve taktik anlamda o seviyelere yakışacak şekilde mücadele etmemiz lazım. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasında ise başka tür bir mücadele olacak. O yüzden, adım adım ilerlememiz gerekiyor."



"TEMEL HEDEFİMİZ AYNI DÜŞÜNCE YAPISINDA SAHİP BİR GRUP OLUŞTURMAK"



"Temel hedefimiz aynı düşünce yapısında sahip bir grup oluşturmak. Hem ülkemizde hem de takımımızda bir birliktelik yaratmak." sözlerini kullanan Vincenzo Montella, "Bu, bütün hedeflerin başında gelir. Gruptan çıkmak öncelikli ama çünkü son iki turnuvada bunu başaramadık. Sonra hayallerimiz ve hedeflerimiz değişkenlik gösterebilir. Bunu da deneyimlerime göre söyleyebilirim. Çünkü sonrasında senaryolar değişebiliyor ve her şey mümkün hale geliyor. Bize başarı getirecek olan faktörler birliktelik, inanç, birbirine güvenmek ve önemli anlarda sakin kalabilmek. Dengeli olmamız gerekiyor. Ben futbolcu grubumuza inanıyorum ve güveniyorum. Takımımız, hem taktik hem de teknik anlamda bir bütün olduğunu sahada gösterdi. EURO 2024 Elemeleri’nden itibaren toplamda 20 gol attık. Bunun 17’si farklı futbolculardan geldi. Bu goller, kolektif oyunumuzun bireysel oyunumuzdan üstün olduğunun göstergesidir. Şuna inanıyorum ki uzun süreçlerde kolektif oyunlar, bireysel oyunlardan her zaman üstündür." değerlendirmesinde bulundu.



Genç ve deneyimli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduğu dile getiren Montella, "İlk defa A Milli Takım’da boy gösterecek oyuncularımız da var. Geniş kadroya çağırdığımız 35 futbolcumuzun yaş ortalaması şu an itibarıyla 25,1. Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak en genç takım belki de biz olacağız. Kadromuz geniş. Bunun belli sebepleri var. İlk etapta 13 futbolcuya sahip olacağız. 29 Mayıs itibarıyla daha fazla futbolcuya sahip olacağız ve ilk kararlarımı o tarihten itibaren vermeye başlayacağım. İki futbolcumuz da muhtemelen 4 Haziran’da aramıza katılacak. Bazı futbolcuları yakından görüp değerlendirmek istiyorum. Kadroyu geniş tutmamızın sebeplerinden biri de, oyuncuları hem zihinsel hem fiziksel hem de teknik açıdan görmek istememiz." ifadelerini kullandı.



Üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayan İtalyan teknik adam, "Bizler Avrupa Şampiyonası’ndaki sorumluluğumuzu hissederken, herkesin turnuva sürecini sevinç, tutku ve bağlılıkla yaşamasını istiyoruz. Bu bağlılığı, ülke ve bayrağımızı düşünerek yaşamamız lazım. Almanya’da sanki evimizdeymiş gibi oynayacağız ama futbolcularımız için bunun bir baskı oluşturmasını istemiyorum. Eminim ki bu duygusallığı yönetmekte sıkıntı yaşamayacağız ve nerede olursak olalım, büyük bir ülke olduğumuzu bayrağımız için mücadele ederken göstereceğiz." şeklinde konuştu.