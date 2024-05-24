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Dursun Özbek'ten taraftarları heyecanlandıran sözler: Yıldızlara hazırlıklı olun

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'da yıldız oyuncu hiçbir zaman eksik olmadı. Bundan sonraki dönemde de alışılmış bir şeyin değiştirilmesi kolay değil. Yıldızlara hazırlıklı olun." dedi.

Dursun Özbek'ten taraftarları heyecanlandıran sözler: Yıldızlara hazırlıklı olun

'da cumartesi günü başkanlık seçimi yapılacak.

Mevcut başkan ve Süheyl Batum sarı-kırmızılı camiaya başkan olabilmek için yarışacak.

Dursun Özbek, seçim öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

" dünyaca bilinen, Avrupa'nın önemli takımlarından birisi." diyen Özbek, "Galatasaray'da yıldız oyuncu hiçbir zaman eksik olmadı." dedi.

Bundan sonraki dönemde de alışılmış bir şeyin değiştirilmesinin kolay olmadığını dile getiren Özbek, "Yıldızlara hazırlıklı olun. 2024'te inşallah 24. şampiyonluk, 2025'te de 5. yıldız. Galatasaray'ın mücadele ettiği seviyedeki takımlarda olması gereken yıldız futbolcular her zaman Galatasaray'da olacak. Bunun çok faydasını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürekli 50 bin kişiye oynayan bir sezon geçirdiklerini söyleyen Özbek, insanların yıldızları görmeye geldiğini belirtti.

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