Dünya Kupası'nda Brezilya maçında tarihe geçen Hırvatistanlı Livakovic'ten Türkiye için bağış

Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Dominik Livakovic'in depremzedeler için bağışta bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kıran, "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic. Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" ifadelerine yer verdi.



28 yaşındaki kaleci, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Brezilya - Hırvatistan karşılaşmasında kurtardığı penaltılarla takımını yarı finale taşımıştı.

Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3. isim olarak adını tarihe yazmıştı. Daha önce yine Hırvatistan kalecisi Danijel Subasic ve Portekiz kalecisi Ricardo ^'er penaltı kurtarmıştı.

