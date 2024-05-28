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Dünya rekoru kırmıştı: Jorge Jesus, 1 yıl daha Al Hilal'de

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Jesus, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle dünya rekoru kırmıştı.

Dünya rekoru kırmıştı: Jorge Jesus, 1 yıl daha Al Hilal'de

Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü ile sözleşme yeniledi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupa'sını kazandı.

69 yaşındaki teknik adam, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.

Jesus yönetimindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik alarak 96 puanla namağlup şampiyon oldu.

Mavi-beyazlı kulüp, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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