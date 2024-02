Dünya şampiyonası başlıyor: Toprak Razgatlıoğlu yeniden şampiyonluk için gaza basacak

TOPRAK'IN YENİ TAKIMI "BMW"



BMW takımına bu yıl geçen 2021 sezonu Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda "yeniden" zirvenin sahibi olmak için ter dökecek.



WorldSBK kariyerine 2018 yılında başlayan ve 1988 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun tarihinde tek şampiyonluk kazanan tek Türk olan Toprak, çıktığı 192 yarışta 115 podyum gördü.



Yarışlardan 39 galibiyet alan 33 de tur rekoru kıran Toprak, 2021 yılında ilk kez bu sınıfta dünya şampiyonu olurken, 2022 ve 2023 yıllarında de dünya ikinciliğini elde etti.



CAN ÖNCÜ 77'NCİ STARTINI YAPACAK



Milli motosikletçi Can Öncü, Philip Island Pisti’nde kariyerinin 77'nci başlangıcını yapacak.



Kenan Sofuoğlu’ndan sonra Dünya Supersport Şampiyonası’nda en fazla yarışa çıkan Türk sporcu unvanını sahibi olan Öncü, 76 yarışın 14'ünün sonunda ödül kürsüsüne çıktı.



Kürsünün en üst basamağında 1 kere yer almayı başaran Öncü'nün 2 ikinciliği 11 de üçüncülüğü var.



Dünya Supersport Şampiyonası’nda en fazla şampiyonluk kazanan sporcu rekoru 5 birincilikle Kenan Sofuoğlu’nda bulunuyor.



Organizasyonda yarışacak Bahattin Sofuoğlu, 2022 ve 2023 yıllarında 41 yarışa çıktı. Bu yarışlarda 4 podyum gören genç sporcu, birinde ilk basamakta 3'ünde de üçüncü sırada yer aldı.



YARIŞ TAKVİMİ



Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları’nda 2024 sezonunda 12 yarış yapılacak.



23-25 Şubat: Phillip Adası / Avustralya



22-24 Mart: Barselona-Katalonya / İspanya



19-21 Nisan: Assen / Hollanda



14-16 Haziran: Misano / İtalya



12-14 Temmuz: Donington Park / İngiltere



19-21 Temmuz: Autodrom Most / Çekya



9-11 Ağustos: Algarve / Portekiz



23-25 Ağustos: Balaton Park / Macaristan



6-8 Eylül: Nevers Magny-Cours / Fransa



20-22 Eylül: Cremona / İtalya



27-29 Eylül: Aragon / İspanya



18-20 Ekim: Jerez – Angel Nieto / İspanya

