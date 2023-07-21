Dursun Özbek: "TFF sessiz kalarak cevabı vermiş olamaz"

Galatasaray, Stat isim sponsorluğu için Rams Global ile anlaştığını duyurdu. Düzenlenen imza töreninde Dursun Özbek ve Erden Timur basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sportif alanda Galatasaray'ın Türkiye'deki yeri bambaşka. Örneğin: Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray'dır. Diğer kulüpler de benzer spor türlerine girdiler ama Galatasaray'ı örnek alarak." dedi



"GALATASARAY TARİHİYLE TÜRKİYE'NIN GURURU OLMUŞTUR"



Avrupa hedeflerinden bahseden Dursun Özbek, "Galatasaray, şanlı tarihi boyunca ilkleri ve enleri başarmış, Türkiye’nin gururu olmuştur. Hedefimiz geçmişte olduğu gibi Avrupa’dan kupalar getirmek. Bu hedef için de bizimle çalışan markalara ihtiyacımız var. Rams Global de bunlardan biri."



"AVRUPA KUPASI'NI BURADA ŞÖLEN İÇERİSİNDE KUTLAYACAĞIZ"



Özbek Avrupa Kupası hedefleri hakkında, "Çok yakında adı Rams Park olan stadyumumuzda sezonu açacağız. Kazanacağımız Avrupa Kupası'nı, burada bir şölen içerisinde kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"KULÜBÜME HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİME SÖZ VERİYORUM"



RMS YK Başkan Yardımcısı Devran Bülbül'e gelen "Kazak bir futbolcuyu Galatasaray'a hediye etmek ister misiniz?" sorusuna Dursun Özbek, "Sadece Kazakistan olarak sormayın soruyu. Doğru soru Galatasaray'a gelecek futbolculara destek verecek misiniz? Sırf Kazakistan'ı neden söylüyorsun." dedi. Devran Bülbül ise "Kulübüme her türlü desteği vereceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.



"FEDERASYON BU KONUDA SESSİZ KALARAK CEVABI VERMİŞ OLAMAZ"

Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkmasına Özbek, "Kupa seremonisine yönetmeliklerin söylediği şekilde değilde federasyona meydan okurcasına kendi bildikleri, kendi iddialarına uygun bir şekilde formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. Federasyon bu konuda sessiz kalarak cevabı vermiş olamaz. Yönetmelikler var. Yönetmeliklere karşı gelen takımları kişileri, takımları ayıramazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, buna da gereğini yapması gerekirdi." dedi.

"BURADA BİR HUKUK TANIMAMAZLIK VAR"



Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma ile seremoniye çıkması hakkında Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, "Burada bir hukuk-tanımamazlık var. Hukuk tanımamak, insanlığı tanımamak demek. Biz, insanlığı tanımayanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hukuğu çiğneyenlerin mağdurlaştırıldığı bir ortam, tamamen ülkeye, bu ülkenin gencine, insanına, toplumuna verilen zarardır. Bunun önüne geçeceğimizi burdan bildirmek istiyoruz."



"HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMEYİZ, BAŞ VERİRİZ"



Erden Timur, "İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadelemizi yapacağız. Haksızlığa boyun eğmeyiz, baş veririz. Hukuksuzluğun bu kadar basit hale getirilmesi kabul edilemez. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortam, ülkemiz için büyük zarar. Kendi şımarıklıkları için topluma zarar verenlerin karşısında olacağız. Bu böyle bilinsin."



"TÜRK DÜNYASI TURNUVASI DÜZENLEYECEĞİZ"



Yalnızca Türki devlet takımlarının katılım sağlayacağı bir turnuva düzenleneceğini duyuran Timur, "Türk dünyası turnuvası düzenleyeceğiz Azerbaycan, Kazakistan gibi Türk dünyasının önemli takımlar katılacak. Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı onun anısına da yapacağız ve her sene düzenli olarak bu turnuvayı gelenekselleştireceğiz." ifadelerine yer verdi



"ICARDI'DE 13-14 GÜNLÜK BİR GECİKME OLACAK"



Arjantinli yıldızın transferiyle ilgili konuşan Timur, "Icardi'yi almak için tutulan uçak bile oraya gitmişti. 10-15 günlük bir gecikme olacak Icardi'de. Sağlık konusu çok önemli bu yüzden haklı bir gecikme bu." dedi.

"BİTMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ BİR TRANSFER VAR"

Sabitzer ve Fred'in transfer listesinde olup olmadığıyla alakalı gelen Timur, "Sabitzer'le ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Listemizde olan oyuncuların hepsi sanki biz görüşüyormuşuz gibi sayılıyor. Oyuncularla ilgili bir şey söylemem doğru değil. Bitmesini beklediğimiz bir transfer var.

