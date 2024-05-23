Iğdır'da taraftarlar Kastamonuspor otobüsünü taşladı

Karşılaşmanın ardından kaldıkları otele gitmek için ayrılan Kastamonusporlu futbolcular ve teknik ekip, bir grup taraftarın saldırısına uğradı. Takım otobüsünü taşlayan grup daha sonra takımın kaldığı otel önünde de futbolculara sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Grubun taş ve soda şişeleri ile saldırdığı Kastamonusporlu oyunculardan kaleciler Abdullah Yiğiter ve Yasin Davuş, kafalarına aldıkları darbe ile yaralandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise grubu uzaklaştırmaya çalıştı.



Yaşanan olayın ardından yazılı açıklama yapan Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, "Şu anda benim gündemimde takımımın sağ salim Kastamonu’ya dönmesi var. Tüm mercilere gerekli şikayetler yapıldı. Olmadı Iğdır'ım, olmadı. Iğdır halkıma bu yakışmadı, çocuklarımın akan her kanının hesabı sorulacaktır. Bu kin bu nefret neden, bizler kardeşiz. Iğdır Valimiz, Iğdır Emniyet Müdürüm, Jandarma Alay Komutanım lütfen görevlerinizi yerine getirin. Kastamonulu aciz değildir. Kastamonulu herkesi sever ama haksızlık karşısında duran dilsiz şeytandır. Iğdır benim ülkemin bir parçasıdır. Bir gurup Iğdırlının yaptığını, tüm Iğdır'a mal etmem. Ancak Iğdır’da güvenlik zafiyeti var, tüm devlet birimlerimizi göreve davet ediyorum" dedi.