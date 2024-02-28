Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım'ın FETÖ gerilimi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından suskunluğunu bozdu.

Yıldırım, Dursun Özbek'in Fenerbahçe'yi hedef alan ve başkan Ali Koç'u FETÖ ile ilişkilendiren açıklamalarına sert yanıt verdi.

Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ’nün değirmenine su taşıyanlar arasında Galatasaray’ın eski başkanları ve mensupları da vardır." açıklamasıyla sessizliğini bozdu.

NE OLMUŞTU?

Dursun Özbek, Antalyaspor galibiyetinin ardından basın toplantısı düzenleyerek sert açıklamalarda bulunmuştu.

"RAKİP TAKIMIN BAŞKASININ PROJESİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM"

Özbek, "Rakip takımın bir proje olduğunu, özellikle başkanının bir proje olduğunu ifade etmiştim. Bunda hala ısrarlıyım. Bu proje olma hüviyetini hala sürdürüyorlar.

Google'da mesela baktığınız zaman ananas yazın, tespih yazın. Şike yazın, halı sahada dostluk maçları yazın, girin bakın karşınıza ne çıkıyor?" ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM ATEŞ PÜSKÜRDÜ



Aziz Yıldırım bu açıklamalara 2000 yılını işaret ederek cevap verdi.

Yıldırım, "Dursun Özbek, UEFA Şampiyonluğunun posterini bile bir bütün olarak yayınlamayan bir kulüp başkanı. Fenerbahçe’ye FETÖ tarafından kurulduğu yargı kararları ile sabit olan Şike Kumpasını bir gerçekmiş gibi servis etmesi tam bir FETÖ yandaşlığıdır. Bu karanlık yapı ile mücadelem bitmemiştir. Yokluğumuzda kendini olduğundan farklı bir yere pozisyonlayan Dursun Özbek bilmelidir ki kendisi bizim nazarımızda sinek ikiliden daha büyük değildir ve ona daha çok söyleyecek sözümüz olacaktır."

Aziz Yıldırım 1998'de seçildiği Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevini sürdürmüş, dava sürecinde 1 yıl cezaevinde kalmış, 2018 yılında rekor katılımlı seçimle koltuğunu Ali Koç'a devretmişti.

