Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olarak yarışacak eski başkanlardan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün üyelerine projelerini anlattı.

Zorlu Gösteri Merkezi’ndeki tanıtım toplantısında Dursun Özbek'in yanı sıra seçimin kazanılması durumunda Sportif AŞ'de görev alacak iş insanı Erden Timur üyelere sunum yaptı.



Galatasaray'ın mevcut sorunların çözümü için 11 proje hazırlayan Dursun Özbek ve ekibi, Galatasaray Adası, altyapı reformu, gelecek vizyonu projeleri, Florya, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, spor salonu, tesisleşme reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9,5 milyar liralık gelir sağlamayı hedefliyor.



Gelecek 10 yılı planlayarak yola çıktıklarını belirten Dursun Özbek, "Türkiye ve dünyadaki makroekonomik şartlar, daralan futbol ekonomisi ve imzalandığı zaman bir gereklilik olan ancak ağır koşulları da beraberinde getiren Bankalar Birliği anlaşması ile Galatasaray mali bağımsızlığını kaybetmiştir. Mali bağımsızlık olmadan sürdürülebilir sportif başarı beklenemez. Galatasaray'ımızın mali bağımsızlığına kavuşması ve bugünkü düşük faiz oranlarında bile kulübe yük olan faiz sarmalından kurtulması için değer yaratıcı projelerden gelecek gelirler ile konsolide 2,6 milyar liralık finansal borcu eritmeyi ve kulübü Bankalar Birliği anlaşmasından bir an önce çıkarmayı hedefliyoruz. Detaylıca çalışılmış, fizibilite raporları bağımsız kuruluşlarca hazırlanmış projelerimizden 2026 sonuna kadar yaklaşık 9,5 milyar liralık net nakit akışı öngörüyoruz." diye konuştu.



HEDEF, CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ŞAMPİYONLUKLAR



Dursun Özbek, gelecek sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluklar kazanmak istediklerini kaydetti.



Sportif başarıyı daha ileriye taşıyacaklarını öne süren Özbek, "Bu projelerden gelecek gelirler ile finansal borçlar ve işlemekte olan faizler kapatılacak, uzun yıllardır gerçekleşemeyen tesisleşme reformu yapılacak, geriye kalan yaklaşık 6,1 milyar lira da Galatasaray'ın geleceğini teminat altına almak üzere genel kurul tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde işleyecek fonlara aktarılacaktır. Hedefimiz ana faaliyetimiz olan futbolda ve diğer branşlarda kesinlikle küçülmeden, takıma gerekli takviyeleri yaparak özellikle Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılında şampiyonluklar elde etmektir." değerlendirmesinde bulundu.



"DEĞERİNİ BULMAYAN HİÇBİR FUTBOLCUYU SATMAYACAĞIZ"



Özbek, futbolda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracaklarını söyledi.



Her platformda Galatasaray'ın haklarını savunacaklarını dile getiren Özbek, "Asla küçülmeyeceğiz, değerini bulmayan hiçbir futbolcuyu satmayacağız. Bütçe disiplininden vazgeçmeyerek heyecanımızı yeniden canlandıracak transferleri yaparak direk şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Galatasaray'ın haklarını tüm futbol ailesi paydaşları nezdinde koruyacağız. Maksadımızın Türk olmayan takımları da yenmek olduğunu unutmayarak Avrupa'da tekrar başarılı olmayı hedefleyeceğiz. Altyapıdan yetiştirilecek futbolcular ile sürdürülebilir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Ana faaliyetimiz olan futboldan her zaman kâr etmeyi amaçlayacağız. Sahada ve masada güçlü olacağız." şeklinde görüş belirtti.



"HERKESİN GIPTA İLE BAKACAĞI BİR TAKIM YAPACAĞIZ"



Fatih Terim’in seçim arifesinde gündeme gelmesinin hoş bir şey olmadığını vurgulayan Özbek, "Taraftarlarımızın ve camiamızın şuna inanması lazım; biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Onun için yetkiyi alırsak taraftarlarımız bize inansın. Burada herkesin memnun olacağı, gıpta ile bakacağı bir takım yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Borç ödemeyi oyuncu satarak yaparsanız bu küçülmeye doğru giden bir merdiven. Bizim zaten güzel bir takımımız var. Çok önemli sporcularımız var. Bunlar takviye gerekiyor. Bu takviyeleri yapacağız. 2023’te şampiyonluklar Galatasaray için çok önemli. Bunun için biz gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.



Özbek, erkek basketbol takımının THY Avrupa Ligi'ne "wild card" alması için çalışacaklarını aktararak, "Erkek basketbolda Nef'in sponsorluğunda yakaladığımız başarılı yapıyı koruyarak FIBA Şampiyonlar Ligi sözleşmesinin bitimi ile THY Avrupa Ligi'ne wild card ile katılabilmek hedefimiz olacak." diye konuştu.