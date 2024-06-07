Eczacıbaşı Dynavit, Aybüke Özel’le sözleşme yeniledi.



Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, iç transferde Aybüke Özel ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetiştirdiğimiz genç liberomuz Aybüke’yle iki sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız.” denildi.

