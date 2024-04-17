Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2-1 önde olduğu play-off final etabının 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, 18 Nisan'da Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. İşte, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçı hakkında bilgiler...



Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçı, 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.



Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.



Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

