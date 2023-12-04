Eczacıbaşı Dynavit-Maritza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit-Maritza maçı voleybolseverlerin odağında yer alıyor. Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında 5 Aralık Salı günü Bulgaristan ekibi Maritza'yla karşılaşacak.
Eczacıbaşı Dynavit-Maritza maçı 5 Aralık Salı günü oynanacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Yayıncı kanal ise Red Bull TV olacak.
Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ve Sırbistan Voleybol Federasyonundan Dejan Rogic yönetecek.
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