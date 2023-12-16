Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası)

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Eczacıbaşı ve Vakıfbank kozlarını paylaşacak. Dünya şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek olan Eczacıbaşı ve Vakıfbank tarihi bir final maçına çıkacak. Peki, Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ECZACIBAŞI-VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde iki Türk takımı tarihi bir final maçına çıkacak. 17 Aralık Pazar günü oynanacak olan Eczacıbaşı-VakıfBank finali saat 14.30'da başlayacak.



Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.