Eda Erdem kimdir? Fenerbahçe'nin heykelini dikeceği Eda Erdem'in hayatı

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında İstanbul doğmuştur. Millî voleybol takımı ve Fenerbahçe takımının kaptanlığını yapmaktadır. Orta oyuncu mevkisinde oynamaktadır. 30 Mart 2022 itibarıyla Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu bașkanı seçilmiștir.



Eda Erdem Dündar, voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu.



Eda Erdem Dündar 2005 yılından bu yana Türkiye kadın millî voleybol takımının formasını giymektedir ve Türkiye kadın millî voleybol takımı forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.



2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15. sezonunda mücadele eden Eda Erdem Dündar, Türkiye A millî takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.