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Edin Dzeko gol orucunu bozdu

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, 5 maçlık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozdu. Boşnak golcü ligde 17. golünü Akdeniz ekibine karşı kaydederken gol krallığında zirvedeki yerini koruyor.

Edin Dzeko gol orucunu bozdu

, 'in 25. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin en skorer ismi Edin Dzeko, mücadelenin 59. dakikasında kaydettiği golle 5 maçlık gol orucunu bozdu.

Boşnak golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 17 gol kaydederek gol krallığının zirvesinde yer alıyor.

37 yaşındaki golcü son olarak Süper Lig'de 10 Ocak tarihinde oynanan Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINDA SON DURUM;

  1. Edin Dzeko | Fenerbahçe | 17 Gol
  2. Mame Thiam | Pendikspor | 15 Gol 
  3. Mauro Icardi | Galatasaray | 13 Gol 
  4. Piatek | Başakşehir | 12 Gol
  5. Rey Manaj | Sivasspor | 12 Gol

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