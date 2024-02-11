Edin Dzeko gol orucunu bozdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertlilerin en skorer ismi Edin Dzeko, mücadelenin 59. dakikasında kaydettiği golle 5 maçlık gol orucunu bozdu.



Boşnak golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 17 gol kaydederek gol krallığının zirvesinde yer alıyor.



37 yaşındaki golcü son olarak Süper Lig'de 10 Ocak tarihinde oynanan Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINDA SON DURUM;



Edin Dzeko | Fenerbahçe | 17 Gol Mame Thiam | Pendikspor | 15 Gol Mauro Icardi | Galatasaray | 13 Gol Piatek | Başakşehir | 12 Gol Rey Manaj | Sivasspor | 12 Gol