Efsane maçın tarihi belli oldu: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?

Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu 57 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringlere dönüyor. Ünlü boksör Jake Paul ile boksun efsane ismi Mike Tyson arasındaki maç, boks tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Bu heyecan dolu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgiler şimdiden merak konusu oldu. İşte, bütün dünyada ilgi ile takip edilecek ve yayınlanacak olan Mike Tyson- Jake Paul maçına dair ayrıntılar...



MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?



Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.



Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak