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Efsane maçın tarihi belli oldu: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?

Mike Tyson-Jake Paul boks maçına geri sayım başladı. Boks efsanesi Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki maçın tarihi netleşti. Uzun süredir ringlerden uzak duran Mike Tyson, yıllar sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman yapılacak?

Efsane maçın tarihi belli oldu: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?

Eski Dünya Ağır Siklet Şampiyonu 57 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringlere dönüyor. Ünlü boksör Jake Paul ile boksun efsane ismi Mike Tyson arasındaki maç, boks tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Bu heyecan dolu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgiler şimdiden merak konusu oldu. İşte, bütün dünyada ilgi ile takip edilecek ve yayınlanacak olan Mike Tyson- Jake Paul maçına dair ayrıntılar...

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak

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