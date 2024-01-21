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Ege Kupası 4 ülkenin katılımıyla yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenecek Ege Kupası, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Ege Kupası 4 ülkenin katılımıyla yarın başlıyor

Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak.

Turnuvanın ilk gününde yarın saat 12.30'da Çekya-Yunanistan, saat 14.30'da ise Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçları yapılacak.

Organizasyonda diğer müsabakaların programı şöyle:

24 Ocak Çarşamba

12.30 - İrlanda-Çekya

14.30 - Yunanistan-Türkiye

26 Ocak Cuma

13.00 - Türkiye-Çekya

13.00 - İrlanda-Yunanistan

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