Ege Kupası 4 ülkenin katılımıyla yarın başlıyor

Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak.
Turnuvanın ilk gününde yarın saat 12.30'da Çekya-Yunanistan, saat 14.30'da ise Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçları yapılacak.
Organizasyonda diğer müsabakaların programı şöyle:
24 Ocak Çarşamba
12.30 - İrlanda-Çekya
14.30 - Yunanistan-Türkiye
26 Ocak Cuma
13.00 - Türkiye-Çekya
13.00 - İrlanda-Yunanistan
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