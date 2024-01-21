Ege Kupası 4 ülkenin katılımıyla yarın başlıyor

Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak.



Turnuvanın ilk gününde yarın saat 12.30'da Çekya-Yunanistan, saat 14.30'da ise Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçları yapılacak.



Organizasyonda diğer müsabakaların programı şöyle:



24 Ocak Çarşamba



12.30 - İrlanda-Çekya



14.30 - Yunanistan-Türkiye



26 Ocak Cuma



13.00 - Türkiye-Çekya



13.00 - İrlanda-Yunanistan