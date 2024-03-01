NTV.COM.TR’ye geri dön

Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret

Seçim hazırlıklarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. 

İmamoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Bu dönem spor kulüplerimizle güçlü bir iletişim kurduk, şehrimizin sportif olanakları ve organizasyonları için bu iş birliğini daha da güçlendireceğiz." ifadelerine yer verildi. 

Formula 1 için geri sayım: En başarılı pilotlar Schumacher ve Hamilton

Formula 1 için geri sayım: En başarılı pilotlar Schumacher ve Hamilton

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;