El Clasico'da gülen Real Madrid oldu

36. LİG ŞAMPİYONLUĞUNA ÇOK YAKIN



La Liga'nın bitimine 6 hafta kala lider Real Madrid 81 puana çıkarak, ikinci sıradaki Barcelona (70) ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.



Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Real Madrid, bu büyük avantajını sezon sonuna kadar devam ettirirse 36. lig kupasını kazanmış olacak.



La Liga'da 189. kez karşı karşıya gelen İspanya'nın iki büyük kulübünden Real Madrid'in 79, Barcelona'nın 75 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle bitti.



ARDA GÜLER FORMA GİYEMEDİ



Diğer yandan Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren Arda Güler ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına girmedi.



Bu sezon ligde sadece 5 maçta ve toplamda 31 dakika süre alan Arda, Real Madrid'in son 5 maçında (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) oynama şansı bulamadı.