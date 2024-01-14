El Clasico'da ilk 11'ler belli oldu: Arda Güler bir ilk yaşayabilir

İspanya Süper Kupası Finali'nde Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da ilk 11'ler belli oldu.

Suudi Arabistan'da oynanacak final maçında milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacakken forma şansı verilmesi halinde sahada yer alabilecek.

MADRID DERBİSİNDE FORMA ŞANSI BULDU

Milli futbolcu Atletico Madrid'le oynanan yarı final maçının 112. dakikasında oyuna girmişti.

BİR İLK YAŞAYABİLİR

Müsabakayı Real Madrid'in kazanması durumunda milli futbolcu Arda Güler, İspanya kariyerinin ilk kupasını kazanacak.

İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius



Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong, İlkay; Yamal, Lewandowski, Felix

SON ŞAMPİYON BARCELONA



İspanya Süper Kupası 14 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yılki finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek bu kupanın son şampiyonu olmuştu.

Real Madrid ise 12 kez ile Süper Kupa'yı en çok kulüplerde ikinci sırada yer alıyor.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Awwal Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.