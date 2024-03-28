Eljif Elmas'ın gönlünde Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yatıyor

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın hazırlık maçları için geldiği Antalya'da soruları cevaplandıran 24 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas, Türkiye ile gönül bağının hiçbir zaman kopmadığını dile getirdi.

"İNŞALLAH FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"



Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yakından takip ettiğini belirten RB Leipzig oyuncusu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dişe diş bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "İki takım da çok iyi gidiyor. İkisinin de birer mağlubiyeti var. Zorlu bir yarış. Bence bu mücadele sonuna kadar devam eder. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur." dedi.



Türkiye'de tüm derbilerin zor geçtiğini vurgulayan Elmas, Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi ile milli takım kampında olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kritiğini yaptığını anlattı.



Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem ligdeki ilk maçında Trabzonspor'a karşı forma giydiğini hatırlatan Eljif Elmas, şunları söyledi:



"Oradaki ateşli atmosferi gördüm. Bardhi de şimdi bana, 'Hayatımda böyle bir maç görmedim. Bu nasıl olur Elif?' dedi. Tabii Türkiye'de ben de böyle olaylı bir maçın içinde yer almıştım. 2018'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Jailson önümde Belhanda'ya tokat atmıştı. Bir anda saha karıştı, herkes birbirine girdi. Ben de o zamanlar Bardhi gibi çok şaşırmıştım. Tabii böyle olayların futbolda yaşanmaması lazım."



"FATİH TERİM BENİ MİLLİ TAKIMA İSTEDİ AMA OLMADI"

Fatih Terim'in teknik direktör olduğu dönemde kendisine Türk Milli Takımı için teklif ulaştığını açıklayan Elmas, şöyle devam etti:

"Üsküp'te 5 Haziran 2017'de Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile 0-0 biten bir maçı vardı. Öncesinde Fatih Terim beni milli takıma istedi ama olmadı. Ben de o zaman Kuzey Makedonya Milli Takımı kadrosuna çağrıldım. Daha sonra 21 Yaş Altı Takımı'na gönderildim. 11 Haziran'da ise ilk kez Kuzey Makedonya A Milli Takımı formasını giydim. Bu süreçte eğer Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etmeseydim, iki sene yurt dışında oynayamama gibi bir ceza söz konusuydu. Zaten böyle bir karar vermek gerçekten zordu. Doğduğum ülke Kuzey Makedonya'yı tercih ettim."



"KUZEY MAKEDONYA İLE DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMA HAYALİM VAR"



Antalya'daki kampın milli takıma iyi geleceğini ifade eden Elmas, takımdaki genç oyuncularla yeni bir hava yakalamayı hedeflediklerini söyledi.



Moldova önünde 1-1 biten hazırlık maçında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sezonun sonunda iki hazırlık maçımız daha olacak. Haziran ayında Hırvatistan ve Çekya ile karşılaşacağız. Kuzey Makedonya Milli Takımı olarak önümüzdeki senelerde güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Kuzey Makedonya, Türkiye gibi 80 milyonluk bir ülke değil. Sadece 1,5 milyon nüfusumuz var. Bu yüzden milli takıma oyuncu bulmak bile zor oluyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak adımızı duyurduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli takımdaki hedeflerim, bir kez daha Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası'nda oynama hayalim var."

