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Emre Belözoğlu: Önümüzde çok maçımız var

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0'lık Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi. Sonucun kendilerini üzdüğünü söyleyen Belözoğlu, "Önümüzde çok maçımız var. Ligin ilk 3'ünde kalmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve üstüne UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar yere gitmek istiyoruz." dedi.

Emre Belözoğlu: Önümüzde çok maçımız var
Trabzonspor 1-0 Başakşehir (Maç sonucu)

1-0 Başakşehir (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında , konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

Teknik direktör , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geride kalan sezonun şampiyonu olan önemli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bizim adımıza üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı bizim istediğimiz gibi değildi. Trabzonspor'un istediği şekilde ilerledi. Oyuna belli bölümlerinde dahil olduk." dedi.

İkinci yarıdan daha memnun olduğunu anlatan Belözoğlu, "Oyuncularımın ikinci yarıda göstermiş olduğu oyuna bağlılık ve motivasyonları bizi mutlu etti. Kaybetmek üzüntü verici ama sonuç itibarıyla futbolda bunlar var. Önümüzde çok maçımız var. Ligin ilk 3'ünde kalmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve üstüne UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar yere gitmek istiyoruz. Sonuçtan üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ederim." şeklinde konuştu.

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