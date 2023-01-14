Emre Belözoğlu: Önümüzde çok maçımız var

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geride kalan sezonun şampiyonu olan önemli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bizim adımıza üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı bizim istediğimiz gibi değildi. Trabzonspor'un istediği şekilde ilerledi. Oyuna belli bölümlerinde dahil olduk." dedi.

İkinci yarıdan daha memnun olduğunu anlatan Belözoğlu, "Oyuncularımın ikinci yarıda göstermiş olduğu oyuna bağlılık ve motivasyonları bizi mutlu etti. Kaybetmek üzüntü verici ama sonuç itibarıyla futbolda bunlar var. Önümüzde çok maçımız var. Ligin ilk 3'ünde kalmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve üstüne UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar yere gitmek istiyoruz. Sonuçtan üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ederim." şeklinde konuştu.

