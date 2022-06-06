Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.

Haberler - İHA 06.06.2022 - 12:07 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 12:08

Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

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Süper Lig'de transfer dedikoduları

Süper Lig'de transfer dedikoduları

Sarı lacivertli futbolcunun takibinde Medipol Başakşehir var.

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü , orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor.

Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

HULL CİTY DE TAKİPTE

Başakşehir'in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de Ozan Tufan'a yakın ilgisi bulunuyor.

Bu sezon 'de 6 maça çıkan Ozan Tufan gol ya da asist katkısı üretemedi. Tufan, çıktığı karşılaşmalarda kart görmeyen oyuncu toplam 171 dakika sahada kaldı.

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