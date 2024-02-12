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Endonezya'da trajik ölüm: Yıldırım çarpması sonucu futbolcu yaşamını yitirdi

Endonezya'da Persikas Subang kulübünde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, FBI Subangile oynanan hazırlık mücadelesi esnasında yıldırım çarpması sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Endonezya'da trajik ölüm: Yıldırım çarpması sonucu futbolcu yaşamını yitirdi

Endonezya 3. Lig'inde mücadele eden FC Bandung ve FBI Subang arasında oynanan hazırlık maçında trajik bir olay meydana geldi.

FC Subang forması giyen futbolcu maç esnasında yıldırım çarpması sonucu yere yığıldı.

Olayın ardından sporcunun hastaneye kaldırıldığı ancak doktorların hayatını kurtaramadığı öğrenildi. 

Korkunç video klip o zamandan beri sosyal medyada viral oldu, taraftarları ve oyuncular başsağlığı diledi.

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