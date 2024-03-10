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Erbaaspor sahasında kaybetti: 2-1

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Bornova 1977’ya 2-1 mağlup oldu.

Erbaaspor sahasında kaybetti: 2-1

24’üncü Dakikada gelişen Erbaaspor atağında Erçin’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İbrahim Kaya’nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0

46’ncı dakikada gelişen Bornova 1977 atağında Berkay Eyolcu’nun savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sebahattin’in şutu filelerle buluştu: 1-1

90’ıncı dakikada sol taraftan korner kullanan Arda’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin kafayla toplu ağlara gönderdi.: 1-2

Karşılaşma 1-2 sona erdi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Muhammed Ömür, Mustafa Poyraz, Fatih Etirli

ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.79 Hüseyin), İbrahim Kaya, Alperen Doğan (Dk.87 Tahsin), Emirhan Çavuş (Dk.69 Altay), Erçin, Oğulcan (Dk.78 Berat),, Aykut

BORNOVA 1977: Bartu, Eren, Erkan, Mehmet Taşçı, Sabahattin (Dk.86 Fahri Yağız Parlak), Abdulkadir (Dk.80 Yasin), Mete (Dk. 46 Berkay Eyolcu), Arda (Dk. 90+6 Berkay Samancı), Kerem, Onur Paksoy, Emre Akbulut

GOLLER: Dk. 24 İbrahim Kaya (Erbaaspor) Dk. 46 Sebahattin Dk.90 Yasin (Bornova 1977)

SARI KARTLAR: Emirhan, Onur, Hüseyin (Erbaaspor) – Berkay, Bartu, Mehmet Taşçı, Yasin (Bornova 1977)

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