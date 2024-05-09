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Arsenal, Jorginho'nun opsiyonunu kullandı

Arsenal sezon sonu sözleşmesi bitecek Jorginho'nun opsiyonunu kullandı ve İtalyan futbolcuyla 2025'e kadar yeni kontrat imzaladı.

Arsenal, Jorginho'nun opsiyonunu kullandı

  ekibi , Brezilya asıllı İtalyan milli futbolcu Jorginho'nun sözleşmesini uzattı.

Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İtalya'da Hellas Verona, Napoli ve İngiltere'de Chelsea formaları giyen tecrübeli futbolcu, Ocak 2023'te Arsenal'a transfer oldu.

Jorginho, 1,5 sezon boyunca Arsenal'da 51 maça çıktı, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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