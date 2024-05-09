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Beşiktaş, Trabzonspor ve Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Vavacars Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

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