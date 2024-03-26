Erden Timur: Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ortaya çıkan ve sosyal medyada tartışma yaratan MHK toplantısı görüntüleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup insanları manipüle etmek işi farklı bir boyuta getiriyor. Çok şeffaf olmak gerekiyor. TFF'nin bugün yayını açıklaması, ne varsa dökülüyor. Dün yapılan şey, planlı ve Amerika'dan yapılan bir operasyon."



Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz.



İçeriden sürekli bir şeyler rakibe sızdırılıyor diye daha önce söylemiştim. Bu şekilde yine ispat edilmiş oldu! 90 dakika sonrası kayrılan, olmayan penaltılarla 8-10 puan alan bir takım var ve hep onlar mağdur.



İlk söylediğim sözlerimden bu yana 14 ay geçti. İnsanları birbirine kırdırma noktasına getirdiler. Gerginlik had safhada. Aylardır doğru şekilde şeyler söylemeye çalışıyoruz. Sakin kalmaya çalışıyoruz ama insan olarak ben de sinirlenebiliyorum. Her şey incelensin diyoruz, bundan daha fazla ne olabilir. Gerekirse bunla ilgili yasal düzenleme yapılsın da dedik.

PFDK sevklerinin 2 gün içerisinde yapılması lazımdı ama baskı yüzünden yapılamadı."