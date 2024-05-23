Ergin Ataman kimdir? Basketbol antrenörü Ergin Ataman kaç yaşında ve nereli?

Ergin Ataman, 7 Ocak 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi.



Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı. 1996 yılında oyunculuk kariyerini sonlandırdı.Basketbol antrenörü ve eski basketbolcudur.



A1 Ethnikis ve EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un baş antrenörüdür. Aynı zamanda Türkiye millî basketbol takımını çalıştırmaktadır.



2002 yılında İtalyan kulübü Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası'nı kazandı. 2012'de Beşiktaş ile EuroChallange ve 2016'da Galatasaray ile EuroCup kazandı.



2021 ve 2022 yıllarında Anadolu Efes ile EuroLeague kupasını kaldırdı. Turnuvayı kazanan ilk Türk basketbol antrenörü oldu ve 2021'de EuroLeague Yılın Koçu seçildi.



Aynı zamanda Dušan Ivković ile Aíto García Reneses ile birlikte Avrupa'nın dört farklı kupasını da kazanan üçüncü antrenör oldu.