NTV.COM.TR’ye geri dön

Ergin Ataman: Oyun kurucu konusunda sıkıntı yaşıyoruz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından "Larkin ve Beaubois'nın yokluğunda zorlandık. Oyun kurucu konusunda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Ergin Ataman: Oyun kurucu konusunda sıkıntı yaşıyoruz

İlişkili Haberler

THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes 79-88 Fenerbahçe (Maç sonucu)

THY Avrupa Ligi | 79-88 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 88-79 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör , sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, Fenerbahçe Beko'nun çok etkili oynadığını belirtti.

Kenardaki oyunculardan katkı alamadıklarını dile getiren Ataman, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Beko ise kenardan gelen oyunculardan çok iyi katkı aldı. İlk çeyrekte onları savunmakta büyük problem yaşadık. İkinci yarıda ise Edwards hücumda fark yarattı. Larkin ve Beaubois'nın yokluğunda zorlandık. Oyun kurucu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Doğuş savunmada katkıda bulundu ama hücumda istediğimiz kadar katkı alamadık. Rotasyon sıkıntımızda ortaya çıkan sonucun normal olduğunu düşünüyorum."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...