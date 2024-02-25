Ergin Ataman: Bugünkü kötü oyunun antrenör olarak sorumlusu benim

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 2. maçında İzlanda’yı sahasında 76-75 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başantrenör Ergin Ataman ile milli oyuncu Erten Gazi açıklamalarda bulundu.

Bugün iyi basketbol oynamadıklarını belirten Ataman, “Maç boyunca oyunu kontrol eden taraf bizdik. 5 sayıyla, 7 sayıyla ve 11 sayı farkla öne geçtiğimiz dönemler oldu. Son 3 dakikada inanılmaz hatalar ve top kayıpları yaptık. Onlara erken atış şansı tanıdık. Kontrolü kaybettik. Bu basketbol. Bazen iyi oynarsın ve kaybedersin. Bazen de kötü bir maç oynarsın ve şansınla kazanırsın. Bugün şans bizimleydi. Bu bizim için çok önemli bir maçtı sıralama açısından. İyi oynamadık ama kazanmak için bir yol bulduk” diye konuştu.

“BUGÜNKÜ KÖTÜ OYUNUN ANTRENÖR OLARAK SORUMLUSU BENİM”

Tarık Biberoviç’in maçı kazandıran son saniye basketiyle ilgili konuşan Ataman, “İlk etapta Tarık boş ise topu ona vermeyi planladık. Tarık boşsa faul problemleri de olduğu için içeriden atış kullanmayı düşündük. Tarık pası alamazsa Melih’in çıkıp şutu vardı. Kenan, Tarık’a vermeyi tercih etti ve bana göre doğruydu. Tarık daha da net atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Şans yanındaydı, daha sonra topu tuttu ve skor yaptı. İlk etapta bunu çizmiştik. Son alternatifimiz Melih’ti. Tarık yakın bir atışla sayıyı buldu. Son saniyede Ergin Ataman’ın çizdiği oyunla kazandık demeyin. Çünkü bugünkü kötü oyunun antrenör olarak sorumlusu benim” ifadelerini kullandı.

ERTEN GAZİ: TAKIMIMLA SON SANİYEYE KADAR MÜCADELE ETTİĞİ İÇİN GURUR DUYUYORUM

Ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan milli basketbolcu Erten Gazi ise “Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Salon tamamen doluydu ve harika bir atmosfer vardı. Bu maça hazırlanmak için çok kısa bir süremiz vardı. Birbirimize alışmak için çok fazla vaktimiz yoktu. Takımımla son saniyeye kadar mücadele ettiği için gurur duyuyorum. Maçı kazanmayı başardık” şeklinde konuştu.

