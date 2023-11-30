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Erik ten Hag: Altay'ın sabırlı olması gerekiyor

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, “Sabırlı olması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğizç” diye konuştu.

Erik ten Hag: Altay'ın sabırlı olması gerekiyor

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Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçı sonrası milli futbolcu Altay Bayındır hakkında konuştu.

Takımın birinci kalecisi Onana’nın eleştirilen performansının ardından Bayındır’ın ne zaman forma giyeceği ile ilgili gelen bir soru üzerine ten Hag, “3 kaleciden de çok memnunum. Performanslarından memnunum. Altay, yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçında hata yapan Onana'ya Manchester United taraftarı tepki göstermişti. 

Erik ten Hag: Altay'ın sabırlı olması gerekiyor - 1
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