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"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Manchester United maçı değerlendirmesi...

"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 1

"OKAN BURUK DA ŞANSINA DUA ETSİN"

G.Saray bu kadrosuyla erken skor dezavantajına düştü. Kısa süre sonra Fernandes jeneriklik bir gol atınca moraller iyice bozuldu. Neyse ki Ziyech'in frikiğinde Onana hata yapınca fark 1'e indi ve taraftar da heveslendi. Diğer ilgimi çeken olay; Buruk'un ikinci yarıya aynı kadroyla başlaması. Tabii futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Belki çok kolay olmayan bir pozisyonda Kaan'ın vuruşu gol olsa skora denge gelecekti… Sonra ManU farkı tekrar ikiye çıkardı. Bu sefer artık geri dönüş çok zordu. Ardından Onana, Ziyech'in frikiğini tutup içeri attı. Bu G.Saray'a yeniden moral kazandırdı. Ve sonra Kerem Aktürkoğlu'ndan mükemmel bir gol geldi. Taraftar da iyice coştu. Son bölümde ise Zaha bir pozisyon yakaladı ama Galatasaray tam 5 tehlike atlattı. Çünkü beraberlik de çok önemli olduğu için taktik olarak kontrollü anlayışa dönmek gerekiyordu. Ama sonuçta bu maç bana göre çok önemli 1 puanla bitti. Torreira ve Boey gerçekten şu anda Galatasaray'ın hiçbir zaman vazgeçilmeyecek en önemli 2 oyuncusu, emeklerine helal olsun. Sevgili Okan Buruk da şansına dua etsin. Ama çekirge her zaman sıçramaz.

(Ömer Üründül-SABAH)


SPOR&SKOR HABERLERİ

"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 2

BÜYÜK LİGLER KOŞUYOR, G.SARAY KOVALIYOR

Devlere kafa tutup ulusumuzu gururlandıran G.Saray Kopenhag’a da favori olarak gidiyor. Galatasaray, Bayern’le oynadığı her iki maçta da 75’inci dakikaya beraberliklerle girmişti. İki maçı da kaybetti. Çünkü 75’ten sonra Bundesliga-Süper Lig farkı da devreye girdi. Bundesliga daha yoğun oynanan bir turnuva. Daha az zaman çalınan, daha az rol yapılan bir lig. Haliyle Süper Lig’in şampiyonunun fiziksel seviyesi 75’e kadar direnebilmişti Bundesliga şampiyonuna. Dün de Galatasaray-ManU maçını izlerken hissettiklerim benzerdi. Bu yıl Süper Lig’de de, Premier Lig’de maçlar ortalama 101 dakika sürüyor. Ancak Premier Lig’de top ortalama 58:31 oyunda kalırken, Süper Lig’de bu süre 54:22... İşte o 4 dakika, görünenden daha büyük bir fark. Dün yine 75’te skor 3-3 olduktan sonra yine yorgunluklar baş gösterdi temsilcimizde.

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)

"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 3

"SON MAÇA BIRAKTI"

Galatasaray tedirgin sürdürdüğü maçı Şampiyonlar Ligi için öyle ya da böyle son maça taşımayı başardı. Maç böyle bitti ama aklımda başlangıç kadrosu açısından ‘Mertens mi, Kerem mi?’ sorusu öylece kala kaldı. Acaba Kerem’le başlansaydı daha enerjik, daha tehditkar başka bir oyun mümkün olabilir miydi? Siz ne dersiniz?

(Cem Dizdar-FANATİK)


"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 4

"HAKİM ZİYECH RESİTALİ"

Geri dönüşün ateşini yakan Ziyech oldu. Onana’nın hatasında attığı gol ve zor pozisyonda golü atan Kerem’e yaptığı asist ile maçın adamı olmayı 90 dakika bitmeden garantiledi. Son bölümde, beraberliğin yetmediği Manchester’ın hücum iştahı arttı. İki taraf da beraberliğe razı olmayınca heyecan ve pozisyonlar geldi ama gol gelmedi. Galatasaray bu beraberlikle işi son maça bıraktı. Maçın iyileri Galatasaray adına yorulmak bilmeyen görüntüsü ile Boey, Torreira, Kaan Ayhan ve geldiğinden beri ilk kez müthiş oynayan Hakim Ziyech oldu.

(Erman Özgür-FANATİK)


"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 5

"TERCİH MESELESİ"

Bazen bir oyuncu tüm planı değiştirir. Davinson Sanchez’in Alanya maçındaki sakatlığı Okan Buruk’u yeni bir arayışa sürükledi. Aslında zorunda olmadığı bir tercihti ve elinde geçen sezonun en iyi tandemine dönme seçeneği varken Kaan’ı stopere formsuz Ndombele’yi merkeze koyarak üzerinde defalarca pratik yapıp ustalaştığı yüksek tempolu ön alan baskısından feragat etti. Üstüne bir de Kerem yerine Mertens tercihi gelince Manchester United için beklentinin ötesinde iyi bir senaryo gerçekleşti. Galatasaray, Ndombele’den bire bir baskı desteği alamadığı gibi Mertens’in uzun metrajlı oyunda eforunun yetersiz kalması United’ın merkezde rahat oyun kurmasına zemin hazırladı.

(Serkan Akcan-FANATİK)


"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 6

"MÜTHİŞ MÜCADELE ALKIŞLANIR"

G.Saray'ın DNA'sında Avrupa'nın olduğu bir kez daha kanıtlandı. Manchester United önünde iyi oynarken iki gol yiyip geriye düşeceksin ama mücadeleyi bırakmayıp maça asılacaksın ve 3-1 geriye düştükten sonra bile iki gol atıp beraberliği yakalayacaksın. Galatasaray belki çok iyi oynamadı ama futbolcular müthiş mücadele etti. Okan Buruk'un ilk 11'i kağıt üzerinde çok doğruydu ancak Ndombele tercihi, orta alanda zafiyet yaşanmasına neden oldu. Zaha, Manchester'daki oyunun yanına bile yaklaşamadı. En zayıf halka gibi görünen Ziyech, geceyi rakibe tek başına zehir etti.

(Levent Tüzemen-SABAH)

"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 7

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN KARELER

"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 8
"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 9
"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 10
"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 11
"Okan Buruk şansına dua etsin" (Spor yazarlarından Galatasaray-Manchester United maçı yorumu) - 12
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