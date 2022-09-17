Erling Haaland Premier Lig'i salladı! Attığı golle tarihe geçti

Haberler - Anadolu Ajansı 17.09.2022 - 17:13
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti. Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Collins'in gördüğü kırmızı kartla 33. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlanmadı.
Manchester ekibinin gollerini, 1. dakikada Grealish, 16. dakikada Haaland ve 69. dakikada Foden kaydetti.
HAALAND PREMİER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Haaland, Premier Lig'deki ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.
99 MAÇTA 100 GOL ATTI
Norveçli santrfor, Salzburg'dan ayrıldığı 2020'nin ocak ayından bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 99 maçta 100 gol attı.