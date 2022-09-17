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Erling Haaland Premier Lig'i salladı! Attığı golle tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Mücadele Manchester City'nin 3-0'lık galibiyetiyle tamamlanırken, Norveçli futbolcu Erling Haaland attığı golle Premier Lig tarihine geçti.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.09.2022 - 17:13

Erling Haaland Premier Lig'i salladı! Attığı golle tarihe geçti

'in 7. haftasında , Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti. Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Collins'in gördüğü kırmızı kartla 33. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlanmadı.

Manchester ekibinin gollerini, 1. dakikada Grealish, 16. dakikada Haaland ve 69. dakikada Foden kaydetti.

HAALAND PREMİER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Haaland, Premier Lig'deki ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Erling Haaland Premier Lig'i salladı! Attığı golle tarihe geçti - 1

99 MAÇTA 100 GOL ATTI

Norveçli santrfor, Salzburg'dan ayrıldığı 2020'nin ocak ayından bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 99 maçta 100 gol attı.

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