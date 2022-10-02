Erling Haaland rekorlara doymuyor! Premier Lig tarihinde bir ilk daha

Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Erling Haaland rekorları altüst etmeye devam ediyor. Premier Lig'de son oynanan Manchester United karşılaşmasını 6-3 kazanan Manchester City'de, Haaland hat-trick yaparak bir rekoru daha kırdı.
14 KULÜPTEN DAHA FAZLA GOL ATTI
Premier Lig'de 14 gole ulaşan Erling Haaland, 14 kulüpten daha fazla gol attı.
Chelsea
Manchester United
Newcastle United
Fulham
Everton
Bournemouth
Leeds
Aston Villa
West Ham
Southampton
Crystal Palace
Wolves
Nottingham Forest
Leicester
3 İÇ SAHA MAÇINDA HAT-TRİCK YAPAN İLK FUTBOLCU
Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Manchester United karşısında hat-trick yaparak Premier Lig tarihinde bir ilki başardı.
Norveçli yıldız, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.