Erling Haaland rekorlara doymuyor! Premier Lig tarihinde bir ilk daha

Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Erling Haaland rekorları altüst etmeye devam ediyor. Premier Lig'de son oynanan Manchester United karşılaşmasını 6-3 kazanan Manchester City'de, Haaland hat-trick yaparak bir rekoru daha kırdı.



14 KULÜPTEN DAHA FAZLA GOL ATTI



Premier Lig'de 14 gole ulaşan Erling Haaland, 14 kulüpten daha fazla gol attı.



Chelsea

Manchester United

Newcastle United

Fulham

Everton

Bournemouth

Leeds

Aston Villa

West Ham

Southampton

Crystal Palace

Wolves

Nottingham Forest

Leicester

3 İÇ SAHA MAÇINDA HAT-TRİCK YAPAN İLK FUTBOLCU



Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Manchester United karşısında hat-trick yaparak Premier Lig tarihinde bir ilki başardı.

Norveçli yıldız, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.