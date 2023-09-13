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Erling Haaland'dan milli takımda 26 maçta 25 gol

Yıldız futbolcu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı ile çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı. Haaland'ın rekor için 8 gole ihtiyacı var.

Erling Haaland'dan milli takımda 26 maçta 25 gol

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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland milli takımda da durmuyor.

Yıldız futbolcu Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta büyük başarıya imza attı.

23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti.

REKOR İÇİN 8 GOL KALDI

Haaland, Gürcistan maçı sonrası Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetmiş oldu. 

23 yaşındaki futbolcu, 8 gol daha atarsa Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.

Erling Haaland'dan milli takımda 26 maçta 25 gol - 1
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