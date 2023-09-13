Erling Haaland'dan milli takımda 26 maçta 25 gol

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland milli takımda da durmuyor.

Yıldız futbolcu Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta büyük başarıya imza attı.

23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti.

REKOR İÇİN 8 GOL KALDI



Haaland, Gürcistan maçı sonrası Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetmiş oldu.

23 yaşındaki futbolcu, 8 gol daha atarsa Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.