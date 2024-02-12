Ernest Muçi transferinin perde arkası: Polonya Cumhurbaşkanı devreye girdi

Beşiktaş, ara transfer döneminin son saatlerinde Legia Varşova forması giyen Ernest Muçi'yi 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

DUDA'YA İMZA TÖRENİNDE ÖZEL TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Hüseyin Yücel, düzenlenen imza töreninde Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya özel teşekkür etti.

Beşiktaş başkanı Hasan Arat'a yakınlığıyla bilinen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın transferde önemli rol oynadığı öne sürüldü.

İKNA EDİLMESİNİ SAĞLADI

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların Muçi için yaptığı 10 milyon euroluk teklifin ilk aşamada reddedildiği, Başkan Hasan Arat'ın Cumhurbaşkanı Duda'yı arayarak Legia Varşova'nın ikna edilmesi konusunda destek istediği öne sürüldü.

5 MİLYON EUROLUK İNDİRİM

Varşova'nın Ernest Muçi'yi Avrupa'dan gelen yaklaşık 15 milyon euroluk tekliflere rağmen satmak istemediği, ancak Beşiktaş'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı devreye sokmasıyla birlikte 10 milyon euroya anlaşma sağladığı kaydedildi.

Duda, Muçi transferinde Beşiktaş'a 5 milyon euroluk bir fayda sağladı.