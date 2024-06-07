Ersun Yanal kimdir, nereli? Teknik direktör Ersun Yanal kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 yılında İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya geldi. Teknik direktör ve eski futbolcudur. Manisa Spor Akademisi mezunudur.



Futbola Denizlispor'da başladı. Daha sonra Şirinköyspor, Sarayköyspor, Manisaspor ve Nazillispor'da oynamıştır.



Ersun Yanal, teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında ailesininde uzun yıllar ikamet ettiği Denizli'nin o dönem 3. Lig'de olan ilçe takımı Sarayköyspor'da başlamıştır.



1997-1998 yıllarında Yeni Salihlispor ile Afyonkarahisar Çay Belediyesi Kaymakamlık kupasını kazanmıştır. Denizlispor takımının 1998-2000 yıllarında 2 sezon teknik direktörlüğünü yapmıştır.

2007 yılında Manisaspor'dan istifa ettikten sonra 2007-2008 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor'un başına gelmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Trabzonspor kulübünden istifa etmiştir.



Yanal, Manisaspor'dan önce Mandıraspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Türkiye millî futbol takımını çalıştırdı. Eskişehirspor'da Aralık 2011'de Skibbe'nin istifa etmesi üzerine teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ersun Yanal Eskişehirspor'da 2 sezon görev yapmıştır.



2011-2012 sezonunda Süper Lig'i 5. bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştır. 2012-13 sezonunu ise 8. bitirmiştir. Haziran 2013 itibarıyla bu görevi sona ermiştir. 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir.



Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda 27 Nisan'da şampiyon olarak süper ligin en erken şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü olmuştur. 9 Ağustos 2014'te Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. 3 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'daki sözleşmesi 450 Bin Euro bedelle karşılıklı olarak feshedildiği açıklanmıştır.



Ersun Yanal'ın yönetiminde 2003-2004 sezonunda Gençlerbirliği UEFA Kupası'nda sırasıyla Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma'yı eleyerek 4.Tur'a kadar çıkmış; 4.turda o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Valencia'ya ikinci maçta uzatma bölümünde yediği golle elenmiştir. O sene kupayı kaldıran Valencia CF'yı turnuva boyunca yenmeyi başarabilen tek takım Ankara'da 1-0'lık sonuçla Gençlerbirliği oldu.



25 Mayıs 2016 tarihinde yeniden Trabzonspor'la anlaşarak üçüncü kez bordo mavili kulübün başına geçti.



2018-19 sezonu 15. hafta sonrasında tekrar Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak geri döndü.



2019-20 sezonu Fenerbahçe ile iyi başlayan tecrübeli teknik direktör ile sezonun ikinci yarısındaki puan kayıplarına Kadıköy'de ezeli rakip Galatasaray'a kendi sahasında 20 yıl sonra mağlup olması da eklenince 1 Mart 2020 tarihinde istifa etti. Kulüp tarafından yolların ayrıldığı fakat Ersun Yanal'ın 4 Mart 2020 tarihinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Trabzonspor'a karşı takımın başında olacağı açıklandı. Maçın ardından 2.nci Fenerbahçe dönemi resmen sona erdi.



2020-21 sezonunda da Antalyaspor'u çalıştırmıştır.



2017'de CHP eski Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı İren Ağan ile evlenmiştir.