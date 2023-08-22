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Eski Barcelonalı Rey Manaj Sivasspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, bir dönem Barcelona'da da oynayan forvet oyuncusu Rey Manaj'ı renklerine bağladı.

Eski Barcelonalı Rey Manaj Sivasspor'da

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'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Rey Manaj ile 2023-2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Arnavut futbolcu Rey Manaj, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Yusuf Bozatlı'nın katıldığı imza töreninde kendisini EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

BARCELONA VE MİLAN GİBİ DEVLERDE OYNADI

24 Şubat 1997’de Arnavutluk'un Lushnje şehrinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola Sampdoria altyapısında başladı. Ardından Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio formasını giyen sporcu son olarak Watford'da görev yaptı.

Kariyerinde 213 maça çıkan Rey Manaj, 51 kez gol sevinci yaşadı. Rey Manaj, 30 kez de Arnavutluk milli takımının formasını terletti.

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