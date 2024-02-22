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Eski Galatasaraylı Fernando Reges, Internacional'e transfer oldu

Brezilya ekibi Internacional, Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Eski Galatasaraylı Fernando Reges, Internacional'e transfer oldu

'ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'in yeni durağı belli oldu. Serie A ekibi Internacional, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'da Porto, Manchester City ve Sevilla'da forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen ay profesyonel kariyerine başladığı Brezilya 2. Lig ekibi Vila Nova'ya imza atmıştı.

Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası, Sevilla'da ise 2 defa UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Kariyerinde toplam 599 maça çıkan Fernando, 22 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.

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